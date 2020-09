Sampdoria, Ravaglia è un nuovo giocatore: contratto fino al 2022 – FOTO (Di martedì 1 settembre 2020) La Sampdoria ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Nicola Ravaglia è un nuovo calciatore blucerchiato Nicola Ravaglia è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Il portiere, in arrivo dalla Cremonese, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco il comunicato ufficiale del club blucerchiato apparso sul sito ufficiale: «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver tesserato il calciatore Nicola Ravaglia (nato a Forlì il 12 dicembre 1988). Il portiere ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022». 📄 ... Leggi su calcionews24

sampdoria : ?? #Ravaglia è blucerchiato: per il portiere contratto fino al 2022 ?? - UCS1946 : RT @sampdoria: ?? #Ravaglia è blucerchiato: per il portiere contratto fino al 2022 ?? - ItalianSerieA : RT @sampdoria: ?? #Ravaglia è blucerchiato: per il portiere contratto fino al 2022 ?? - it_samp : #Ravaglia, ora è ufficiale: ecco il comunicato della società. #Sampdoria #calciomercato - HCE__ : RT @sampdoria: ?? #Ravaglia è blucerchiato: per il portiere contratto fino al 2022 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ravaglia UFFICIALE: Ravaglia alla Sampdoria fino al 2022 CuoreGrigiorosso.com Sampdoria, Ravaglia è un nuovo giocatore: contratto fino al 2022 – FOTO

Nicola Ravaglia è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Il portiere, in arrivo dalla Cremonese, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco il comunicato ufficiale del club ...

UFFICIALE Ravaglia passa alla Sampdoria: il comunicato

Nicola Ravaglia, sarà il terzo portiere della Sampdoria nel corso della stagione 2020/21 alle spalle di Emil Audero. Il comunicato ufficiale del club blucerchiato. «Il presidente Massimo Ferrero e l’U ...

Nicola Ravaglia è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Il portiere, in arrivo dalla Cremonese, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco il comunicato ufficiale del club ...Nicola Ravaglia, sarà il terzo portiere della Sampdoria nel corso della stagione 2020/21 alle spalle di Emil Audero. Il comunicato ufficiale del club blucerchiato. «Il presidente Massimo Ferrero e l’U ...