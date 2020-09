Roghi, criminalità e degrado nei campi nomadi? “Colpa degli italiani”. Parola di rom (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set – Nella stessa giornata in cui il campidoglio viene assediato dalle famiglie rom di Castel Romano, scortate da politici di sinistra per permettere loro di protocollare una dittatoriale lettera di protesta e di condizioni contro il ventilato sgombero del campo, il presidente di Nazione Rom, Marcello Zunisi, rilascia delle oggettivamente incredibili dichiarazioni all’Adnkronos. «I campi rom sono luoghi di apartheid usati come discariche da tutta Italia, approfittando delle condizioni di assoluta marginalità e povertà di queste persone. Sono loro le prime vittime di Roghi appiccati dove vivono famiglie e bambini». Quindi, il degrado ambientale, le melmose e putride infiltrazioni di acqua, l’igiene sconcertante ma soprattutto quelle volute nerissime di fumo che ... Leggi su ilprimatonazionale

