Perché a luglio il lavoro è tornato a salire Grazie alle donne (80mila contratti in più) (Di martedì 1 settembre 2020) A luglio 85mila posti in più rispetto al mese di giugno (80 mila contratti per le donne). Male gli indipendenti che fanno segnare un calo di 60mila unità Leggi su corriere

stangaseinove : RT @MoriMrc: “Covid, dopo i picchi di maggio meno decessi al Nord a luglio: -4%”. Dato prevedibile. Il covid ha ucciso anticipatamente pers… - Lucia19286384 : RT @CY_mybreath: I ringraziamenti di Can lasciano sempre un segno, perché fatti con sincerità e amore. Come dimenticare quello del 27 lugli… - KESARA66877303 : RT @CY_mybreath: I ringraziamenti di Can lasciano sempre un segno, perché fatti con sincerità e amore. Come dimenticare quello del 27 lugli… - Massimi47715989 : Sono sbagliate e lui festeggia l'aumento felice delle Entrate fiscali tra fine luglio ed agosto quindi questa è la… - sono_paola : @RobbyS65 Be’, intanto comincia a farti vacanze e week end, così capisci dove ti piace di più. E soprattutto dove t… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché luglio Liliana Segre: «Dopo Auschwitz mi salvarono l’amore e lo studio» Corriere della Sera