Pensa di aver ucciso un alce ma l’animale si vendica: questione di bestialità (Di martedì 1 settembre 2020) Talvolta anche la natura si ribella, talvolta l’essere umano si spoglia del suo significato per acquisire le sfumature dell’accezione più oscura della mera bestialità. Fa riflettere quanto accaduto nell’Oregon, negli Stati Uniti, dove l’uomo Pensava di aver sopraffatto con la violenza e il raziocinio l’animale. L’alce però, creduto ingenuamente sconfitto e morto, ha atteso per ore il suo presunto e glorioso assassino e lì dove l’abisso tra umanità e bestialità li divide, lo ha colpito. Il cacciatore colpisce l’alce e lo crede morto I fatti: Mark David ha 66 anni, come è solito fare si dirige nei boschi della contea di Tillamook, sempre in Oregon. Proprio in questo periodo, stagione di caccia sino alla fine di ... Leggi su thesocialpost

Scopro di avere anche io un nodulo, però maligno. Era un cancro". Come ha reagito? "Quando ti dicono quella parola hai un blackout, è come se vedessi la morte. Vedi il peggio. Ho reagito pensando che ...

La pandemia ha, tra le altre cose, posto nuovamente in evidenza l'importanza e insieme la fragilità delle professioni educative e pedagogiche. In questa estate ancora segnata dalle preoccupazioni semb ...

