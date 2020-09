Locatelli: «Pirlo? Un mio idolo. Un sogno essere accostato alla Juve» (Di martedì 1 settembre 2020) Locatelli ha parlato dal ritiro di Coverciano, dove con la nazionale di Mancini si prepara ad affrontare la Bosnia e poi l’Olanda Locatelli ha parlato dal ritiro di Coverciano, dove con la nazionale di Mancini si prepara ad affrontare la Bosnia e poi l’Olanda. NESSUN RIMPIANTO- «Nessun rimpianto, le cose dovevano andare così e oggi sono soddisfatto. Il Sassuolo per me è stata una rivincita, gli sono davvero grato perché mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere». SU TONALI- «Il Milan ha fatto le sue scelte, vanno rispettate. Auguro il meglio a Tonali, se arriva in rossonero significa che se lo merita». SULLA Juve- «Pirlo è il mio idolo ed è un sogno essere accostato ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Juventus senti Locatelli: “Interesse fa piacere. Pirlo? E’ il mio idolo” - #Juventus #senti #Locatelli: - Ilarioforjuve : @Chia895 Locatelli: 'Juve, un sogno. Pirlo è il mio idolo'? - FOOT_FLIX : RT @cmdotcom: #Locatelli: '#Milan, nessun rimpianto. La #Juve un sogno, #Pirlo è il mio idolo' - lccatt : RT @cmdotcom: #Locatelli: '#Milan, nessun rimpianto. La #Juve un sogno, #Pirlo è il mio idolo' - ilbianconerocom : Locatelli: 'Juve, un sogno. Pirlo è il mio idolo' -