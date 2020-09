L’assistente smart che garantisce foto eccellenti con reflex e mirrorless (Di martedì 1 settembre 2020) Gli smartphone mostrano quanto sia semplice oggi ottenere scatti eccellenti con un solo clic. Il discorso è diverso per chi utilizza reflex e camere mirrorless, dove conoscenze e tecniche fanno la differenza, anche se pure in questo caso non manca una strada agevolata… Chi non è molto pratico, può infatti affidarsi ad Arsenal 2, l’assistente smart che tramite l’omonima app consente di ottenere per ogni scatto un’immagine pressoché perfetta. Per farlo sfrutta l’azione combinata di un’intelligenza artificiale e degli algoritmi che, tramite il confronto con migliaia di scatti archiviati nel suo database e l’analisi di 22 variabili ambientali per riconoscere la scena che si vuole catturare, favorisce l’ottima resa della ... Leggi su wired

SingolaritaTech : L’assistente smart che garantisce foto eccellenti con reflex e mirrorless - CostanzoAurora : .... come lavorare in Smart con l’assistente...?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’assistente smart L’Assistente Google ora supporta più di 50.000 dispositivi smart home e non accenna a fermare la sua crescita Smartworld