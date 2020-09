Hellas Verona, le prime parole di Pandur: «La Serie A un sogno che si avvera» (Di martedì 1 settembre 2020) Il portiere arrivato dal HNK Rijeka ha rilasciato le sue prime parole da calciatore dell’Hellas Verona Ivor Pandur, neo portiere dell’Hellas Verona, al sito ufficiale del club ha rilasciato le sue prime parole da calciatore gialloblù. «Il mio primo impatto? Semplicemente fantastico: per me è un sogno che si avvera. Non posso che essere entusiasta di giocare nella Serie A italiana, in una Società importante e blasonata come questa, ma anche di aver trovato questo staff e questi compagni di squadra. Certo, so che dovrò lavorare molto per migliorare e per adattarmi al calcio italiano, ma non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e ... Leggi su calcionews24

