Galaxy Z Fold2: conosciamo meglio il nuovo smartphone pieghevole (Di martedì 1 settembre 2020) Samsung ha reso ufficiali specifiche e peculiarità del nuovo telefonino che migliora il primo esperimento Display esterno più grande, meno fotocamere ma migliori e una cerniera che promette di durare nel tempo: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo foldable di Samsung (tranne il prezzo) Leggi su it.mashable

Tuttoinfor : Samsung senza perdersi in chiacchiere personalizza subito il Galaxy Z Fold2 con la Thom Browne Edition che il desig… - CeotechI : RT @CeotechI: Samsung presenta oggi il suo rivoluzionario dispositivo con display flessibile di nuova generazione: Samsung Galaxy Z Fold2 5… - SamsungItalia : @pauldolomites Ciao pauldolomites, ci spiace per quanto pubblichi! I nostri prodotti sono progettati per garantire… - dadisem : Da @SamsungMobile ecco #GalaxyZFold2 5G: con il terzo foldable in un anno la rivoluzione degli smartphone pieghevol… - ictBusinessIT : Approda in Italia il nuovo Samsung Galaxy Z Fold2 5G -