Francia, il giornale satirico Charlie Hebdo ripubblica le vignette su Maometto: “Non ci arrenderemo mai” (Di martedì 1 settembre 2020) Charlie Hebdo ripubblica le vignette su Maometto: “Non ci arrenderemo mai” In concomitanza con l’inizio del processo per l’attentato del 7 gennaio 2015 alla sede di Charlie Hebdo, il giornale satirico francese ha deciso di ripubblicare alcune delle vignette su Maometto, che avevano scatenato proprio la furia omicida dei jihadisti. L’inizio del dibattimento è previsto per mercoledì 2 settembre e vede imputate 14 persone (tre in realtà sono ancora ricercate), tutte accusate di aver aiutato gli autori dell’attentato alla redazione, in cui morirono 12 persone, tra cui il direttore del giornale ... Leggi su tpi

