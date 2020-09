Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, su acquisizione dpi ritardi di Aria Spa (2) (Di martedì 1 settembre 2020) (Adnkronos) - Inoltre "si è appreso dal presidente della Regione che un primo ordine di 4 milioni di mascherine è stato annullato dalla centrale di committenza regionale, in quanto il fornitore non era in grado di adempiere agli obblighi assunti. Sempre dalla stampa si è appreso che, a fine febbraio, un cargo in Turchia è stato bloccato, un altro, proveniente dall'Olanda, è stato bloccato e requisito in Germania, un altro ordine da 7 milioni di euro è stato fatto ad un'azienda inesistente. Neppure la riconversione di aziende italiane alla fabbricazione di questi materiali è servita, evidentemente perché tardiva. Alle forniture si è dovuto ricorrere "in emergenza", dovendo così subire prezzi di vendita cresciuti a dismisura e materiali poi risultati inadeguati e non conformi a fronteggiare l'emergenza". Nella ... Leggi su iltempo

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza - zazoomblog : Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana comunicazione dati parziale e imprecisa - #Coronavirus: #mozione #sfiducia - zazoomblog : Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana su acquisizione dpi ritardi di Aria Spa (2) - #Coronavirus: #mozione… - zazoomblog : Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana su Rsa dimostrata incapacità totale - #Coronavirus: #mozione #sfiducia - vocedelpatriota : Coronavirus, Meloni: FdI ha depositato mozione per richiedere pubblicazione 100% atti CTS, intollerabile opacità Go… -