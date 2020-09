Armine Harutyunyan e il saluto romano, la modella di Gucci precisa: “Era uno scherzo” (Di martedì 1 settembre 2020) In questi giorni è sulla bocca di tutti e sulla copertina di diversi giornali. La modella armena Armine Harutyunyan è diventata il personaggio del momento. Il motivo? La scelta di Gucci – azienda per la quale lavora la ragazza – di inserirla tra le 100 donne più belle del mondo. Una decisione che ha scatenato polemiche e creato schieramenti. Da una parte chi giudica la scelta azzardata, ritenendo Armine lontana dagli standard odierni di bellezza, dall’altra di difende la modella. E a rendere ancora più infuocato il dibattito c’è una foto della 23enne ritratta davanti all’Altare della Patria con il braccio teso che le ha procurato diversi attacchi. “Meglio diversi che omologati” La modella si ... Leggi su italiasera

elenabonetti : Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per conse… - Corriere : Perché tutti se la prendono con Armine, la modella Gucci tra bufale e body shaming in... - italiaserait : Armine Harutyunyan e il saluto romano, la modella di Gucci precisa: “Era uno scherzo” - mc_mrg : Già vi immagino,divorate dall’astio verso il mondo, sbraitare i peggiori giudizi su Armine Harutyunyan, mentre arra… - QuotidianPost : Armine Harutyunyan, la testimonial atipica di Gucci risponde alle polemiche -