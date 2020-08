Phantom Seer: prime impressioni del nuovo manga di Jump (Di lunedì 31 agosto 2020) Nuova stagione, nuovo trittico di manga lanciati su Weekly Shonen Jump. Si parte con gli autori più promettenti del gruppo, Togo Goto e Kento Matsuura, e il loro Phantom Seer, un’altra storia di spiriti e possessioni Il ciclo di nuove pubblicazioni di Weekly Shonen Jump continua come da programma di Shueisha. Dopo l’arrivo di Burn the Witch di Kubo, questa settimana è il turno di Phantom Seer, la cui one-shot vinse la Gold Future Cup nel 2018. Referenziati quindi, ma pur sempre esordienti i due autori, Togo Goto alla sceneggiatura e Kento Matsuura ai disegni. Il duo, insieme a Shueisha, scommette su una nuova storia incentrata su yokai, sciamani e maledizioni, in una rivista in cui questi temi risultano forse fin troppo ... Leggi su tuttotek

Manga Plus, il sito web e la app ufficiali di Shueisha per la lettura dei manga online, ha aggiunto due nuove serie provenienti dalle riviste Weekly Shonen Jump e Shonen Jump Plus.

