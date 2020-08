Olivieri, incendio serale: fiamme lambiscono l’autostrada (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Alle ore 19 circa è scoppiato un incendio a ridosso dell’autostrada, nei pressi del rione Olivieri e non lontano da Vietri. Spinte dal forte vento di Tramontana, le fiamme hanno guadagnato velocemente spazio e terreno, lasciando in apprensione sia gli abitanti del quartiere sottostante che i responsabili della sicurezza dell’autostrada. Difficile, data l’oscurità incombente, il soccorso dei mezzi aerei e certamente non agile, dato il terreno irto ed impervio, quelle delle squadre terrestri. VIDEO di Giovanni Capuano. incendio alle spalle del VIADOTTO Olivieri Publiée par Giovanni Capuano sur Lundi 31 août 2020 L'articolo Olivieri, incendio ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Olivieri incendio Olivieri, incendio serale: fiamme lambiscono l'autostrada (VIDEO) anteprima24.it Incendio in un appartamento in via Olivieri a Parma. Due persone intossicate.

Un appartamento in via Olivieri a Parma, zona via Buffolara, ha preso fuoco questa mattina. Il fumo ha intossicato due persone che sono state curate all'Ospedale maggiore ...

Un appartamento in via Olivieri a Parma, zona via Buffolara, ha preso fuoco questa mattina. Il fumo ha intossicato due persone che sono state curate all'Ospedale maggiore ...