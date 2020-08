"Non c'è alcuna emergenza a Lampedusa". L'ex sindaco Giusi Nicolini accusa (Di lunedì 31 agosto 2020) “Manca una decisione politica del Governo sui migranti perché l’emergenza non è Lampedusa, ma tutto il Mediterraneo”. L’ex sindaca Pd dell’isola siciliana Giusi Nicolini parla con HuffPost degli sbarchi, tema che torna a scottare pungolando l’Esecutivo a tre settimane dalla chiamata alle urne per Regionali e referendum. “Si sta usando l’emergenza migranti come scusa per non risolvere una situazione alla radice, quando invece bisognerebbe partire prima di tutto da scelte nazionali, mettendo le Ong in prima linea”. Il suo dito è puntato in particolare sull’occasione mancata di un “piano straordinario, dal momento che la pandemia lo permette e “la nave-quarantena non ... Leggi su huffingtonpost

