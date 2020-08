In un anno di governo il Pd ha perso su ogni fronte (Di lunedì 31 agosto 2020) (foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)“governo, Zingaretti: ‘Serve discontinuità, troveremo soluzione’”. “Crisi di governo: le 3 (nuove) condizioni del Pd: abolizione decreti sicurezza e modifica taglio parlamentari”. E ancora: “Zingaretti a M5s: cinque punti per un governo, discontinuità o voto”. Era esattamente un anno fa, e questi titoli di quotidiani e agenzie fra il 22 e il 31 agosto 2019 testimoniano i termini in cui il Partito democratico si accingeva a formare un governo col Movimento 5 stelle. Un’alleanza impensabile con chi fino al giorno prima aveva parlato dei dem come del “partito di Bibbiano” e, a parti invertite, inconcepibile per gran parte degli elettori Pd. E non solo: si sceglieva di dare vita a ... Leggi su wired

matteosalvinimi : #Salvini: Sinistra mi denuncia? Se sbarchi sono passati da 4mila a 18mila dall'anno scorso a quest'anno, se c'è un… - matteosalvinimi : Dopo più di quattro giorni e solo grazie alle richieste della Lega, il governo riesce ad aggiornare i dati sull'imm… - matteosalvinimi : Dopo un anno di governo Conte-Pd-5Stelle gli sbarchi si moltiplicano, gli amministratori locali sono in rivolta, l’… - SSaponelli : RT @AzzurraBarbuto: Questo governo sta usando le risorse pubbliche come se attingesse ad un pozzo senza fondo,al fine di regalare bonus e s… - dave_iron : @zeitblomserenus @MarceVann @Minutza2 @carlakak @CosimoSpagnuol @signammancell @DaAsaro Al voto dopo la caduta del… -

Ultime Notizie dalla rete : anno governo Unimpresa: "Governo senza politica industriale. Il Pil finirà l'anno sotto i livelli del 2000" la Repubblica Il vero "banco di prova" del governo è la riapertura delle scuole

Sono molti i nodi che si affastellano, in vista della ripresa di settembre, per il governo, la sua maggioranza e le Camere. Ma prima di vederli nel dettaglio bisogna partire da un dato di fatto: la ve ...

Ancora disattese le norme sugli impianti termici. La denuncia di Confartigianato Puglia

Tre anni dopo, a dicembre del 2016 ... Ecco perché una volta per tutte chiediamo un impegno preciso: che il prossimo governo regionale affronti di petto la questione, mettendo in campo tutte le ...

Sono molti i nodi che si affastellano, in vista della ripresa di settembre, per il governo, la sua maggioranza e le Camere. Ma prima di vederli nel dettaglio bisogna partire da un dato di fatto: la ve ...Tre anni dopo, a dicembre del 2016 ... Ecco perché una volta per tutte chiediamo un impegno preciso: che il prossimo governo regionale affronti di petto la questione, mettendo in campo tutte le ...