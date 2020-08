“Ho fatto tutto in 48 ore!”. Francesco Facchinetti, l’annuncio clamoroso lascia tutti a bocca aperta (Di lunedì 31 agosto 2020) clamoroso annuncio di Francesco Facchinetti, che sui social ha detto di aver compiuto nuovamente un grande passo. Il conduttore e sua moglie Wilma Helena Faissol si sono infatti sposati per la seconda volta. Un bis inaspettato avvenuto a Varenna, come testimoniano le foto postate dall’uomo. Il primo matrimonio della coppia era stato celebrato 6 anni fa, nel 2014. La cerimonia fu abbastanza semplice, in gran segreto, nella città natale di lui, ovvero Mariano Comense. Avvenne l’11 dicembre. I due hanno inoltre concepito due figli, Leone e Lavinia rispettivamente di 9 e 4 anni. Wilma ha anche un’altra figlia, che si chiama Charlotte, nata da una precedente relazione sentimentale. Stessa cosa per Facchinetti, infatti ha avuto la figlia Mia dall’unione amorosa con la conduttrice televisiva ... Leggi su caffeinamagazine

