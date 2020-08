Galli: 'Gli stadi rischiosi come le discoteche, per ora non vanno riaperti' (Di lunedì 31 agosto 2020) Per tifare non è ancora il momento. Alcmeno secondo l'infettivologo tra i più attivi sul fronte lombardo. "Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i "... Leggi su globalist

Open_gol : l primario del Sacco di Milano anticipa un sistema rapido sul quale sta lavorando il suo team, con test più veloci… - bicidiario : RT @Open_gol: l primario del Sacco di Milano anticipa un sistema rapido sul quale sta lavorando il suo team, con test più veloci sulla sali… - huge1961 : RT @globalistIT: - Agenpress : Coronavirus. Galli, riaprire le scuole non gli stadi. Sarebbe stato meglio dopo le elezioni - savarese46 : Coronavirus, Massimo Galli stoppa il governo: 'Follia aprire gli stadi, stesso errore delle discoteche' -