DayDreamer, anticipazioni puntata del 2 settembre 2020: Can e Sanem gelosi uno dell’altra (Di lunedì 31 agosto 2020) DayDreamer torna a tenere compagnia ai fan nel pomeriggio del 2 settembre, sempre alle 14:45 su canale 5. La soap tv turca continua a registrare grande successo di ascolti in questa estate 2020, facendo registrare ogni giorno oltre il 20% di share. Il pubblico si è appassionato alla vicenda d’amore tra Can e Sanem e, nel nuovo episodio, vedremo come i due protagonisti si mostreranno gelosi uno dell’altra, nonostante abbiano deciso di rimanere solo buoni amici. Vediamo nel dettaglio cosa riservano le anticipazioni sul nuovo episodio. DayDreamer, trama del 2 settembre: Can geloso di Fabbri L’agenzia pubblicitaria di Can si troverà a dover ideare la campagna per la nota azienda di attrezzature sportive Compass Sport. Le idee ... Leggi su tutto.tv

