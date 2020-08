Covid, l’allarme sui contagi nel Vesuviano: “Sono tutti ragazzi, l’età media va dai 20 ai 23 anni” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA Somma Vesuviana, nel napoletano, aumentano le persone in isolamento. A comunicarlo è il sindaco Salvatore Di Sarno in una nota stampa. “Ad oggi le persone messe in isolamento a Somma Vesuviana sono ora 42. Al momento non abbiamo notizie di nuovi positivi al Coronavirus che dunque restano a quota 15. Attendiamo ulteriori notizie ufficiali nelle prossime ore”, spiega il primo cittadino. Di Sarno ha anche dichiarato che l’età media dei pazienti positivi al coronavirus in città è scesa nell’ultimo mese. Sarà colpa della movida o delle vacanza estive, è comunque ormai certo che l’età dei contagiati da Covid si è abbassata: se nei primi mesi della pandemia emergevano nella grande maggioranza i casi registrati in persone ... Leggi su anteprima24

