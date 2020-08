Campidoglio, sit-in abitanti Castel Romano: no a sgombero (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – Gli abitanti dell’area F dell’insediamento di Castel Romano si sono riuniti stamattina in piazza del Campidoglio dando vita a un sit-in indirizzato alla sindaca Virginia Raggi per dire no allo sgombero del campo nell’estrema periferia Sud di Roma, previsto il 10 settembre, senza un’adeguata alternativa abitativa. Nonostante la pioggia battente, insieme al presidente dell’Associazione 21 Luglio, Carlo Stasolla, a rappresentanti di Amnesty International Italia – che hanno chiesto il rispetto del blocco nazionale degli sgomberi in vigore fino al 31 dicembre – e a politici locali e nazionali, in decine si sono ritrovati sotto il Marc’Aurelio per leggere ad alta voce e consegnare alla prima cittadina una lettera in cui si ripercorrono le origini ... Leggi su romadailynews

