Roma si prepara in vista del Giubileo 2025 (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo il Giubileo Straordinario della Misericordia voluto da Papa Francesco, iniziato l’8 dicembre 2015 e terminato nel 2016 con la chiusura della Porta Santa, è stato ripristinato il “normale” iter che prevede, dai papati di Niccolò V e di Paolo II. Da allora, infatti, si è stabilito che il Giubileo, che prima si teneva una volta ogni 100 anni e poi una volta ogni 50, sarebbe stato indetto una volta ogni 25 anni. L’ultimo “normale”, infatti, fu quello del 2000, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II. Il prossimo Giubileo sarà nel 2025. Così il Pontefice lo ha annunciato. “C’è una domanda d’inclusione scritta nella vita dei poveri e di quanti, immigrati e rifugiati, vedono Roma come un approdo di ... Leggi su laprimapagina

Meries_ : RT @VincentVanGh0ee: Roma, 2020 una bellissima Csaba della Zorza si prepara sul set per una nuova puntata di 'Cortesie Per Gli Ospiti' http… - emirtolutimur : RT @CMercato24H24: Davide #Santon saluta la #Roma e si prepara per una nuova esperienza all'estero, in Turchia. Il terzino ex Inter è ad un… - Cucciolina96251 : RT @CMercato24H24: Davide #Santon saluta la #Roma e si prepara per una nuova esperienza all'estero, in Turchia. Il terzino ex Inter è ad un… - CMercato24H24 : Davide #Santon saluta la #Roma e si prepara per una nuova esperienza all'estero, in Turchia. Il terzino ex Inter è… - inaki071166 : Suocera prepara le polpette da portare a Roma... Ma perché si deve tornare a casa???? Io voglio restare quiiiii… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prepara Ritorno a scuola, così si prepara il liceo Newton di Roma: “Ecco i primi banchi monoposto Il Fatto Quotidiano Italia U.21: Nicolato "Felici di ripartire, ci prepariamo per Europeo"

Il ct degli azzurrini in vista delle sfide contro Slovenia e Svezia ROMA (ITALPRESS) - "Difficile dire che avventura sarà, una sosta così lunga non abbiamo mai fatta. Dovremo cercare di capire, i raga ...

Trigoria riapre: oggi il secondo giorno di allenamenti con l'esodo dei nazionali

Tutti negativi. La Roma tira un sospiro di sollievo e può dare inizio al ritiro 2020-21. Dopo le positività di Mirante, Bruno Peres, Kluivert e Perez il livello di attenzione era massimo tanto da far ...

Il ct degli azzurrini in vista delle sfide contro Slovenia e Svezia ROMA (ITALPRESS) - "Difficile dire che avventura sarà, una sosta così lunga non abbiamo mai fatta. Dovremo cercare di capire, i raga ...Tutti negativi. La Roma tira un sospiro di sollievo e può dare inizio al ritiro 2020-21. Dopo le positività di Mirante, Bruno Peres, Kluivert e Perez il livello di attenzione era massimo tanto da far ...