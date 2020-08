Lo sbarco choc a Lampedusa: arriva un barcone con 450 migranti (Di domenica 30 agosto 2020) Maurizio Zoppi Impossibile svuotare l'isola: quasi mille gli arrivi in sole 24 ore. L'hotspot di nuovo al collasso. L'ira del sindaco: "Basta con le angherie dal governo". E i cittadini organizzano lo sciopero Una imbarcazione con a bordo 450 tunisini è arrivata questa notte a Lampedusa scortata dalla Guardia costiera e dalle forze dell'ordine. Un maxi sbarco nell'isola siciliana in barba alle proteste dei cittadini presenti sul molo, che hanno manifestato il loro dissenso attraverso striscioni e urla. "Questa è una invasione. Siamo stanchi e le forze dell'ordine devono essere insieme a noi", afferma Attilio Lucia, vice coordinatore a Lampedusa della Lega presente al molo durante gli sbarchi. "Da qui non si muove nessuno. Devono passare sul mio cadavere. Dov'è la ministra Lamorgese? Siamo ... Leggi su ilgiornale

LegaPremier : Lo sbarco choc a Lampedusa: arriva un barcone con 450 migranti - - LuisaPistini : Lo sbarco choc a Lampedusa: arriva un barcone con 450 migranti - -

Ultime Notizie dalla rete : sbarco choc Lo sbarco choc a Lampedusa: arriva un barcone con 450 migranti il Giornale Altro che laboratorio di paura: la verità dietro il "caos" Sicilia

Tra sbarchi su sbarchi quotidiani, centri di accoglienza al collasso e decine di migranti positivi al coronavirus, la Sicilia è in ginocchio. Per l’isola è (stata) un’estate durissima, che ha visto i ...

Zingaretti choc: “Con Salvini-Meloni al Governo, fosse comuni”/ Replica: “Che pena”

Nicola Zingaretti alla Festa dell’Unità mette nel mirino i leader dell’opposizione, ira Meloni: “Sono schifata da questa sinistra”. «Se durante l’emergenza coronavirus avessimo avuto al governo Salvin ...

Tra sbarchi su sbarchi quotidiani, centri di accoglienza al collasso e decine di migranti positivi al coronavirus, la Sicilia è in ginocchio. Per l’isola è (stata) un’estate durissima, che ha visto i ...Nicola Zingaretti alla Festa dell’Unità mette nel mirino i leader dell’opposizione, ira Meloni: “Sono schifata da questa sinistra”. «Se durante l’emergenza coronavirus avessimo avuto al governo Salvin ...