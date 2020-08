La comunità gaming saluta Chadwick Boseman, il defunto attore di Black Panther (Di domenica 30 agosto 2020) Come sicuramente ricorderete, pochi giorni fa è venuto a mancare Chadwick Boseman, attore noto per aver interpretato T'Challa, l'eroe noto come Black Panther, nei film del Marvel Cinematic Universe.Purtroppo l'attore soffriva da anni di cancro al colon, il quale è progressivamente peggiorato, fino a portarlo alla morte lo scorso 29 agosto 2020.La notizia è stata accolta con molto rammarico da parte degli amici e dei colleghi, ma anche dai membri della comunità di colore, i quali vedevano in Boseman una grande rappresentazione in un medium mainstream come i film dei supereroi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

