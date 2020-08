La compagna e la figlia di Federico Fashion Style contagiate ma con risultato in ritardo (Di domenica 30 agosto 2020) Al centro della bufera per i vip positivi al Coronavirus c’è Federico Fashion Style ma arriva la notizia che anche la compagna Letizia e la figlia sono positive. La piccola Sophie ha solo tre anni, per fortuna sta bene, sembra non avere alcun sintomo; la compagna di Federico Fashion Style ha invece qualche sintomo ma niente di preoccupante. Nei giorni successivi la notizia che il famoso hair stylist dei vip era stato contagiato anche l’influencer aveva confidato di essere preoccupata perché non si sentiva molto bene. Sembra che Letizia e la figlia abbiano subito fatto il tampone ma che da lunedì i risultati siano arrivati solo l’altro ieri. Un bel po’ di ... Leggi su ultimenotizieflash

