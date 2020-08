Inferno di fuoco a Palermo, oltre 400 gli evacuati (Di domenica 30 agosto 2020) Un devastante incendio nella notte ad Altofonte (Palermo), partito da quattro punti nei boschi, iniziato intorno alle 22 di sabato. Sono state evacuate oltre 400 persone per l’incendio che nella notte di sabato ha colpito la zona di Altofonte a Palermo. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme solo in mattinata, grazie … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

_QuellaLi : RT @ClaudeSss: Incendio doloso a #Palermo. Sono delle bestie. Stanno distruggendo il nostro polmone. Spero nella legge del taglione https:/… - MarcoDeFazio5 : Questa notte un inferno di fuoco ha colpito #Palermo con le fiamme che si sono avvicinate minacciosamente alle case… - ForestaliNews : Inferno di Fuoco sul colle di Altofonte (PA). Evacuate dalle proprie abitazioni circa 400 persone. Supporto di uomi… - infoitinterno : Inferno di fuoco ad Altofonte: per spegnere l'incendio in azione i canadair, evacuate centinaia di persone - zammito_maria : RT @LiveSicilia: Le fiamme, il terrore, la fuga dalle case: inferno ad #Altofonte, alle porte di Palermo. -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno fuoco

Il Mattino

Inferno di fuoco in Sicilia. Fiamme ad Altofonte, con 400 persone sfollate, a San Vito Lo Capo e non solo. Interventi dei vigili del fuoco, del corpo forestale e non solo, che sono andati avanti per t ...Nubifragio nella notte a Prato con abbondanza di tuoni enfulmini. Una quindicina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, per lo più per rami e alberi pericolanti, ma anche per allagamenti, un ...