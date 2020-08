Covid, Briatore dimesso: “Non vi avvicinate o vi attacco tutto” (Di domenica 30 agosto 2020) "14 giorni passano veloci" ha scritto su Instagram Flavio Briatore. Un messaggio per il figlio Nathan Falco, che non potrà vedere fino al termine della quarantena dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il patron del BilLionaire è stato dimesso dal San Raffaele di Milano e in un altro video condivido sul suo profilo, mostra il suo arrivo in auto nella villa di Daniela Santanché, sua amica, in cui trascorrerà la quarantena. Assalito da fotografi e cameraman, davanti al cancello, assicura di stare bene: "Non vi avvicinate eh, guardate che vi attacco tutto". "Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare", recitava l'ultimo bollettino del San Raffaele. Leggi su ilfogliettone

Tommasolabate : Chi può permettersi di non avere paura del virus. E chi non può permettersi questo lusso. Due o tre cose su #covid… - Adnkronos : #Covid, #Lucarelli: '#Briatore non ha capito nulla' - espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - FERRIROBERTO : RT @kisimaio: Fate attenzione ai deputati e politici del cdx, non usano mascherina, per loro il Covid non esiste. si rischia di fare la fin… - gelonet75 : RT @kisimaio: Fate attenzione ai deputati e politici del cdx, non usano mascherina, per loro il Covid non esiste. si rischia di fare la fin… -