Barcone prende fuoco ed esplode a Crotone: migranti dispersi due finanzieri feriti (Di domenica 30 agosto 2020) Sarebbero sei i migranti dispersi e due i finanzieri feriti al largo delle coste Crotonesi, in Calabria, dove un Barcone ha preso fuoco durante le operazioni di trasbordo. Mentre una nuova emergenza è esplosa a Lampedusa dove la protesta degli abitanti dell'isola è scoppiata contro le forze dell'ordine, un'imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco mentre si stavano compiendo le operazioni di trasbordo su un'unità della Guardia di finanza al largo della costa Crotonese. Il quotidiano locale Il Crotonese ha riferito che "è stata successivamente investita da una esplosione probabilmente causata dal carburante a bordo". Fonti del 118 parlano di ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : Sei #migranti risultano dispersi in seguito all'incidente avvenuto a bordo di un barcone al largo di Crotone e due… - fanpage : Esplosione a bordo di un barcone di #migranti, si temono vittime #30agosto - TgrRai : Prende fuoco barcone al largo di #Crotone, sei migranti risultano dispersi e due militari della @GDF, che stavano a… - afaretta : RT @fanpage: Esplosione a bordo di un barcone di #migranti, si temono vittime #30agosto - cristalaltea : RT @paladinoitalian: e se fosse la preparazione diun attentato ?? -

Un'imbarcazione con una ventina di migranti a bordo ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo dei profughi su unità navali della Capitaneria di po ...C'è stata una esplosione a bordo di un barcone di migranti, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo. Ci sono feriti e dispersi Una imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco e ...