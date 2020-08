Atalanta, Faraoni solo se parte uno dei tre big (Di domenica 30 agosto 2020) L’Atalanta si rinforzerà sulle fasce solo in caso di partenza di uno de tre big Dopo l’ottima stagione con la maglia dell’Hellas Verona, Davide Faraoni è finito nel mirino di diversi top club italiani. Tra questi, si è fatto il nome anche dell’Atalanta ma non troverebbe riscontro la voce di un’offerta da circa 5 milioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra si muoverà sul mercato delle fasce solo se dovesse partire uno dei tre big: Gosens che piace al Leicester ma non sarà ceduto per meno di 30-35 milioni, Hateboer dovrebbe restare e per Castagne si attende l’incontro con l’entourage. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Cucciolina96251 : RT @occhiodimercato: #Atalanta: si punta #Faraoni dell'#HellasVerona: accordo vicino, si potrebbe chiudere in settimana. #Parma: #Liverani… - LMFootballDeal : LM Football News? Data la possibile partenza di uno tra Castagne e Hateboer, l' #atalanta ??? ha un forte interesse… - occhiodimercato : #Atalanta: si punta #Faraoni dell'#HellasVerona: accordo vicino, si potrebbe chiudere in settimana. #Parma:… - MondoNapoli : Sky - Accostato al Napoli, l'Atalanta formula una prima offerta per Faraoni - - devilkekko96 : @Torrenapoli1 Atalanta su boga, faraoni, lasagna in pratica hanno rubato il quaderno degli appunti di giuntoli -