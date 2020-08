Xiaomi: ecco la tecnologia di terza generazione dell’under-display camera (Di sabato 29 agosto 2020) Xiaomi svela la tecnologia proprietaria di terza generazione dell’under-display camera. ecco come funziona e cosa potrebbe significare nel futuro Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annuncia che nel 2021 darà ufficialmente il via alla produzione di massa di smartphone dotati di under-display camera di terza generazione. Questo segna l’ultimo passo strategico di Xiaomi verso il segmento degli smartphone di fascia alta, sostenuto dalla continua innovazione tecnologica dell’azienda. Xiaomi: i risultati economici del secondo trimestre 2020 Il report semestrale sugli utili di Xiaomi, ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Xiaomi: ecco la tecnologia di terza generazione dell'under-display camera #tuttotek - Xfuryred : RT @iNicc0lo: Xiaomi: fotocamere sotto il display pronte per il 2021, ecco la terza generazione - infoitscienza : Xiaomi: ecco il nuovo supporto per monitor da gaming, in vendita su YouPin - Albus961 : RT @HDblog: Xiaomi: fotocamere sotto il display pronte per il 2021, ecco la terza generazione - HDblog : RT @HDblog: Xiaomi: fotocamere sotto il display pronte per il 2021, ecco la terza generazione -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi ecco Xiaomi: ecco il nuovo supporto per monitor da gaming, in vendita su YouPin GizChina.it Xiaomi: ecco la tecnologia di terza generazione dell’under-display camera

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annuncia che nel 2021 darà ufficialmente il via alla produzione di massa di smartphone dotati di under-display camera di terza generazione. Questo segna l’ult ...

Il prossimo iPad Air potrebbe avere TouchID nel pulsante d'accensione: ecco le indiscrezioni

All'interno del catalogo dei tablet di Apple, iPad Air non è riuscito a trovare nel corso degli anni una precisa collocazione: dapprima proposto come successore dell'iPad 4, ha vissuto come linea a sè ...

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annuncia che nel 2021 darà ufficialmente il via alla produzione di massa di smartphone dotati di under-display camera di terza generazione. Questo segna l’ult ...All'interno del catalogo dei tablet di Apple, iPad Air non è riuscito a trovare nel corso degli anni una precisa collocazione: dapprima proposto come successore dell'iPad 4, ha vissuto come linea a sè ...