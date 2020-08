Turchia: manifestazione per Ebru Timtik, polizia usa i lacrimogeni (Di sabato 29 agosto 2020) Ora in Turchia, dove centinaia di persone si sono radunate per rendere omaggio a Ebru Timtik, l'avvocata di 42 anni morta dopo 238 giorni di sciopero della fame in un ospedale di Istanbul. Il sit-in è ... Leggi su tg.la7

È esploso in maniera clamorosa lo scontro dentro il “Governo accordo nazionale” di Tripoli fra il presidente Fayez Serraj e il potente ministro dell’Interno Fathi Bishaga. Questa sera Serraj ha emesso ...

Repressione in Bielorussia, Ue prepara le sanzioni

A Berlino è stato trovato un accordo per stilare una lista di "funzionari di alto livello" bielorussi da sanzionare "il prima possibile" per il ruolo avuto nelle frodi elettorali e nella repressione d ...

