Tour de France 2020: al via a Nizza una blindata Grande Boucle. Diretta Rai e Eurosport (Di sabato 29 agosto 2020) Tour de France 2020 Sarà un'edizione, causa Coronavirus, blindata e anche per questo storica. Al via oggi a Nizza, con destinazione Parigi domenica 20 settembre, il 107° Tour de France. La presenza del pubblico sarà inevitabilmente limitata, ma non quella del telespettatore; in Italia è la Rai – con Rai 2 e RaiSport – a garantire in chiaro la copertura televisiva della Grande Boucle, che alla fine conterà circa 100 ore di trasmissione, in Diretta e in differita, tra gara, rubriche e speciali. Tour de France 2020 su Rai 2 e RaiSport Dal 29 agosto al 20 settembre, fatta eccezione per i due lunedì di riposo (7 e 14

