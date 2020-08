Sindaco riporta il frigo abbandonato al criminale: “Ti è scivolato!” (Di sabato 29 agosto 2020) Sindaco riporta il frigorifero all’uomo che lo ha abbandonato nell’ambiente e lo multa personalmente per quanto accaduto. I rifiuti sono una questione sempre più complicata. Man mano che sempre più persone acquistano e semplicemente gettano via quello che non usano più. A cuor leggero, spesso dimenticandosi completamente delle regole che ci sono intorno allo smaltimento … L'articolo Sindaco riporta il frigo abbandonato al criminale: “Ti è scivolato!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

