Scuola, il ministero: «I corsi di recupero partono». Ma i prof: «Dovete pagarci» (Di sabato 29 agosto 2020) Niente recupero delle insufficienze, i corsi per gli studenti non partono. Sarebbero dovuti iniziare dal primo settembre, ma per ora non c?è traccia. O quasi. Il motivo? Per i docenti... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ministero Scuola, Ministero: "Il recupero degli apprendimenti ci sarà" Rai News Scuola, Miur: 'A inizio settembre recupero degli apprendimenti'. Prosegue confronto su nodo trasporti

A pochi giorni dall'apertura delle scuole, il 14 settembre si corre per sbrogliare i tanti nodi ancora da sciogliere, quello dei trasporti l'ultimo in ordine di tempo. I governatori premono per permet ...

Per riaprire le scuole servono 250 mila supplenti

AGI - Servono 250 mila supplenti per far ripartire la scuola o sarà il caos. L'allarme arriva dai sindacati, ma anche dagli uffici scolastici regionali, che nei giorni scorsi hanno inviato al Minister ...

