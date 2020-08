Record di tamponi: 1.444 nuovi contagiati e un deceduto per Covid (Di sabato 29 agosto 2020) Calano lievemente i contagi da coronavirus in Italia: i nuovi casi da ieri sono 1.444, contro i 1.462 di venerdì. I dati diffusi dal ministero della Salute registrano una sola vittima, per un totale ... Leggi su globalist

