Primo caso di reinfezione da Coronavirus in Usa. Quarto caso documentato nel mondo (Di sabato 29 agosto 2020) Un 25enne dello Stato del Nevada che aveva contratto il Coronavirus e poi era guarito si è di nuovo ammalato: si tratta del Primo caso di reinfezione mai documentato finora negli Stati Uniti.Secondo quanto riporta la Cnn, test genetici condotti dalla Scuola di medicina di Reno dell’Università del Nevada e dal Laboratorio sanitario pubblico dello Stato del Nevada, indicano che il giovane ha contratto due diversi ceppi del Coronavirus.Il paziente era risultato positivo per la prima volta lo sorso aprile dopo avere accusato mal di gola, tosse, mal di testa, nausea e diarrea. Poi era migliorato verso la fine del mese e successivamente era risultato negativo a due tamponi.Il giovane non aveva più avuto sintomi per circa un mese, ma il 31 maggio ... Leggi su huffingtonpost

