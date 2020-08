Napoli, ottimizzazione raccolta differenziata: il piano (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In commissione Ambiente si è discusso dello sviluppo della raccolta “porta a porta” e dato il via a nuovi progetti volti all’ottimizzazione della raccolta differenziata. Con l’assessore all’Ambiente Raffaele Del Giudice e il direttore operativo di Asìa Gianfranco Iodice, la commissione Ambiente si è occupata dei progetti di revisione ed estensione della raccolta “porta a porta”. Si comincerà in ottobre con via Roma verso Scampia e Corso Secondigliano. Nell’intervento introduttivo l’assessore Del Giudice ha spiegato che sulla ripresa e sullo sviluppo della raccolta “porta a porta” già si sono svolte con Asìa varie riunioni ... Leggi su anteprima24

Mroby68 : @attenti_al @anubi_matt Ho letto da qualche parte che in italia verranno aperte 7 nuove carceri. Uno a Napoli, uno… -

(di Gennaro Di Finizio) - Il ciclo ancelottiano, senza voler sembrare drastici o eccessivamente netti, ha racchiuso un piccolo ed obiettivo fallimento tecnico per la Ssc Napoli, probabilmente il primo ...

Ultimati i lavori in via Caracciolo, i cantieri del nuovo elettrodotto di Napoli da 220 kV, dopo l'estate, riprenderanno a Fuorigrotta, in viale Giulio Cesare e poi nella Galleria Laziale. Mentre, a p ...

