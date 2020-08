Lotta ai parcheggiatori abusivi, aggredito consigliere regionale della Campania (Di sabato 29 agosto 2020) Un consigliere regionale campano, Francesco Emilio Borrelli, e’ stato violentemente aggredito davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli da un gruppo composto da uomini e donne. Il fatto e’ accaduto poco dopo le 12 mentre Borrelli, da sempre impegnato contro la Lotta ai parcheggiatori abusivi, stava documentando come all’ingresso del nosocomio non ci fossero piu’ i getsori irregolari della sosta auto. Improvvisamente, cosi’ come denunciato alla polizia, e’ stato raggiunto da un pugno sferrato da un uomo. Tramortito dal colpo, il consigliere e’ caduto ed e’ stato raggiunto da calci e schiaffi anche sferrati da due donne. Poi insulti legati alla sua attivita’ politica ... Leggi su ildenaro

