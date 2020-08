L’Arsenal vince ai rigori il Community Shield, Aubameyang decisivo contro il Liverpool (Di sabato 29 agosto 2020) Sale a quota 12 l’Arsenal di Mikel Arteta nell’albo d’oro del Community Shield. I Gunners vincono ai calci di rigore (niente supplementari) contro il Liverpool con il rigore decisivo di Pierre-Emerick Aubameyang dopo l’errore di Brewster nei Reds. Nei 90′ regolari è sempre Aubameyang a segnare poi il pari di Minamino nella ripresa per i Reds. Il Liverpool non vince il Community Shield dal 2006, un’eternità per i campioni d’Inghilterra in carica. Foto: profilo twitter Arsenal L'articolo L’Arsenal vince ai rigori il Community Shield, Aubameyang ... Leggi su alfredopedulla

