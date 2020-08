Coronavirus: in Lombardia 289 positivi e nessun decesso, +13 ricoveri (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - A fronte di 18.701 tamponi analizzati, sono 289 i positivi al Covid19 riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati della Regione, con un rapporto tra nuovi tamponi e nuovi casi pari all'1,54%. Dei 289 positivi, 38 sono debolmente positivi, nove a seguito di test sierologico. I guariti e i dimessi sono in tutto 98, e non si registrano morti. In terapia intensiva c'è un caso in più, che porta il totale a 18, negli altri reparti i ricoverati per Covid19 sono tredici in più, 185 in tutto. Leggi su liberoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+84). A fronte di 19.721 tamponi effettuati sono 316 i nuovi positivi riscontr… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio in una Rsa di Milano: 22 positivi #Coronavirusitalia - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: Coronavirus oggi in #Lombardia: il bollettino per il 29 agosto - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+84) A fronte di 18.701 tamponi effettuati sono 289 i positivi riscontra… -