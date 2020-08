Chadwick Boseman è morto: il supereroe di “Black Panther” aveva 42 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Addio a Chadwick Boseman, protagonista nel 2018 di ‘Black Panther’ della Marvel Comics. L’attore è morto a 42 anni per un cancro al colon, che gli era stato diagnostico per la prima volta nel 2016. Non aveva mai parlato in pubblico della sua malattia: instancabilmente il divo aveva continuato a lavorare, collezionando ad Hollywood un successo dopo l’altro: da Avengers: Infinity War (2018) ad Avengers: Endgame (2019), diretti entrambi da Anthony e Joe Russo (2019); da City of Crime (21 Bridges) di Brian Kirk (2019) a Da 5 Bloods – Come fratelli (2020) di Spike Lee. leggi anche l’articolo —> È morto Michel Piccoli, l’attore di “Habemus ... Leggi su urbanpost

