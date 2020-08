A Roma tre positivi al Covid hanno tentato la fuga da un ospedale. Pugni e morsi a sanitari e militari (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)Una mezz’ora di panico. È quello che hanno attraversato i dipendenti dell’ospedale militare Celio di Roma la sera del 28 agosto quando due donne e un uomo di origine nigeriane hanno provato a fuggire dalla struttura. Tutti erano positivi al Coronavirus. I tre avrebbero picchiato e morso militari e operatori sanitari della struttura, prima di essere fermati e denunciati per violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo le prime ricostruzione le due donne e l’uomo protagonisti di questo episodio avrebbero sfruttato il momento in cui il personale medico stava dimettendo un altro ospite della struttura per tentare la fuga. Durante la colluttazione avrebbero ... Leggi su open.online

