Uomini e Donne quando inizia | anticipazioni e novità

Partirà lunedì 7 Settembre la nuova edizione di "Uomini e Donne" con Maria De Filippi; l'appuntamento è sempre alle 14.45 su Canale 5 Con una settimana d'anticipo rispetto alla data precedentemente schedulata, partirà lunedì 7 Settembre, su Canale 5 alle 14.45, la nuova edizione di "Uomini e Donne", dating show condotto da Maria De Filippi, che preannuncia alcune novità. Nuove dinamiche Innanzitutto non vi sarà più la divisione tra Trono Classico e Trono Over, ma tutti i protagonisti parteciperanno in studio alla medesima puntata, in modo da rendere più interessante e denso il racconto dei protagonisti, e poi per la prima volta nella storia del programma, a tronisti e corteggiatori sarà data la ...

