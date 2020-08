Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning in azione nel primo gameplay trailer (Di venerdì 28 agosto 2020) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sta per arrivare! Il titolo sarà disponibile l'8 settembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4 e, come forse saprete, si tratta della versione rimasterizzata del titolo pubblicato nel 2012.In vista dell'uscita del gioco, gli sviluppatori hanno deciso di mostrare al mondo il primo gameplay trailer di questa versione rinnovata, annunciando che nel corso del 2021 sarà resa disponibile anche l'espansione Fatesworn."Ritorna un successo degli RPG! Dalle menti dello scrittore di bestseller R.A. Salvatore, del creatore di Spawn Todd McFarlane e del lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, ecco arrivare Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Rimasterizzato con grafica incredibile e ... Leggi su eurogamer

