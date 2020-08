Belinelli e lo stop dell'Nba “Abbiamo un peso, dobbiamo sfruttarlo” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Un boicottaggio simile non c'era mai stato prima. Solo Bill Russel nel '61, ma era tutt'altra cosa. Vista dall'Italia, magari è difficilmente comprensibile, ma dalla bolla è tutto molto più chiaro. La questione è davvero pesante”. In un'intervista a ‘Il Corriere della Serà, Marco Belinelli, guardia dei San Antonio Spurs, si schiera con tutta l'Nba, che si è fermata in una sorta di ‘scioperò in segno di protesta per il ferimento da parte della polizia del 29enne di colore Jacob Blake. “Gioco in Nba da 13 anni e vorrei continuare a farlo – spiega il 34enne azzurro – Alcuni miei compagni mi hanno raccontato di episodi di cui sono stati protagonisti loro malgrado. E solo a causa del colore della loro pelle. ... Leggi su iltempo

Italpress : Belinelli e lo stop Nba “Abbiamo un peso, sfruttiamolo” -

Ultime Notizie dalla rete : Belinelli stop Belinelli e lo stop dell’Nba “Abbiamo un peso, dobbiamo sfruttarlo” Il Tempo Nba, San Antonio Spurs fuori dai playoff dopo 22 anni (e 5 titoli): così è caduta l’ultima certezza dello sport mondiale

Capolinea di un ciclo glorioso. Nella bolla del Disney World di Orlando i San Antonio Spurs hanno conosciuto l’aritmetica eliminazione dai playoff dopo 22 stagioni consecutive in cui hanno vissuto la ...

Capolinea di un ciclo glorioso. Nella bolla del Disney World di Orlando i San Antonio Spurs hanno conosciuto l’aritmetica eliminazione dai playoff dopo 22 stagioni consecutive in cui hanno vissuto la ...