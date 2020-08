WTA Cincinnati – Colpo di scena, Osaka si ritira: Mertens è la prima finalista (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ la belga Mertens la prima finalista del torneo WTA di Cincinnati: la numero 22 al mondo si giocherà la vittoria del torneo, sabato, senza essere scesa in campo nella sfida di semifinale contro Naomi Osaka. La giapponese numero 10 al mondo si è infatti ritirata, permettendo alla rivale di arrivare riposatissima alla sfida finale.L'articolo WTA Cincinnati – Colpo di scena, Osaka si ritira: Mertens è la prima finalista SPORTFAIR. Leggi su sportfair

