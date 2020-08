Uragano Laura, prima vittima in Louisiana: è una 14enne. Più di 500mila persone senza corrente (Di giovedì 27 agosto 2020) Uccisa da un albero è caduto sulla sua casa. Una 14enne di Leesville, in Louisiana, è la prima vittima dell’Uragano Laura, che si sta muovendo nel sud-est degli Usa ed è stato ora declassato a categoria 1. Ma nello Stato – già colpito da Katrina nel 2005 – più di 403mila persone sono rimaste senza corrente elettrica, e altre 104mila in Texas. Per gli esperti, chi abita nelle aree che Laura dovrebbe toccare non c’è altra soluzione che evacuare, a prescindere dalle preoccupazioni per il coronavirus. Tanto che è già stato ordinato a 600mila persone di abbandonare le proprie case nelle zone lungo la costa del Golfo: si tratta ... Leggi su ilfattoquotidiano

