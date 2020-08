Pino Strabioli incanta l’Hortus Conclusus con l’omaggio a Paolo Poli (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un omaggio che ha saputo trascinare e incantare, un viaggio nella vita di Paolo Poli, la “regina” delle scene, l’attore capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo, non senza una vena di malinconia, grazie alla sua capacità di trasformazione che lo ha reso un’icona per tutti gli amanti del genere. Protagonista della kermesse il conduttore, regista ed attore teatrale, Pino Strabioli che ha collaborato spesso col protagonista di questa storia in musica. “Sempre fiori mai un fioraio”, questo il titolo della rappresentazione, resa ancora più delicata dall’accompagnamento musicale della fisarmonica. Il giusto connubio, note e recitazione, che hanno condotto gli spettatori dell’Hortus ... Leggi su anteprima24

Pino Strabioli , regista teatrale, attore e conduttore televisivo, è stato tra i protagonisti del Festival Benevento Città Spettacolo, che lo ha già visto impegnato a metà degli anni '90 con l'allora ...

