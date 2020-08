Perugia, innocente barbecue si trasforma in tragedia per una donna (Di giovedì 27 agosto 2020) Una donna in provincia di Perugia è stata investita dalle fiamme mentre si dilettava a fare un barbecue presso la propria abitazione Fonte PixabayUna normalissima serata barbecue con amici e parenti si è tramutata in una tragedia irreparabile per una donna. Qualcosa non è andato nel verso giusto durante l’utilizzo del alcool provocando uno spaventoso incidente. A nulla è servito l’intervento dei parenti che hanno subito spento le fiamme. La 48enne residente in una frazione di Marsciano nel perugino è morta dopo alcune ore presso il nosocomio del capoluogo umbro in seguito a delle ustioni gravissime riportate in diverse parti del corpo. Era stata investita dalle fiamme sviluppatesi dal braciere nel tentativo di accenderlo ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Perugia innocente Perugia, innocente barbecue si trasforma in tragedia per una... CheNews.it