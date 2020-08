L’uragano Laura terrorizza gli Usa ma perde forza (Di giovedì 27 agosto 2020) L’uragano Laura spaventa gli Stati Uniti. Fino a stamattina la tempesta era stata classificata di categoria 4, vicina a passare alla categoria 5. Poco fa, invece, è scesa alla 2. Ha perso forza con venti rallentati a 110 miglia orarie, come riferisce la Cnn. August 27, 2020 Nelle prossime ore si prevede inoltre un ulteriore indebolimento della perturbazione. Diventerà probabilmente una tempesta tropicale. Fino a stamattina si pensava che l’urgano potesse trasformarsi in una delle tempeste più devastanti finora mai viste. L’allarme partito dal National Hurricane center diceva che la tempesta si sarebbe potuta abbattere con «mareggiate catastrofiche, venti estremi e inondazioni improvvise». Secondo i funzionari del servizio meteorologico ci sarebbero dovute essere ondate d’acqua di almeno ... Leggi su open.online

Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - Banca_MPS : Stamattina pausa di riflessione per i mercati in attesa del discorso di Powell al Jackson Hole. I timori per l’urag… - Roma_Cristiana : RT @lucanardi93: L'uragano Laura dalla Stazione Spaziale Internazionale, oggi. #laura #iss #hurricane Credits: Chris Cassidy -