Barcellona, Bartomeu disposto a dimettersi per far rimanere Messi (Di giovedì 27 agosto 2020) Secondo quanto riporta l’emittente catalana TV3, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, sarebbe disposto a farsi da parte per spingere Messi a tornare sui suoi passi e decidere di restare in blaugrana. L’unica condizione posta da Bartomeu è che l’attaccante argentino annunci pubblicamente la propria intenzione di restare e dica che il problema è solo la presenza del presidente. In quel caso, Bartomau rimetterebbe il suo mandato nelle mani del consiglio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

